Sirk operasyonu

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kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtan ve vatandaşların uzun yıllar emek vererek biriktirdiği birikimini, ziynet eşyasını çalan çete Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin üstün gayretleri ve çalışmaları sonucunda çökertildi. Çete ele başınının isminin 'Akrobat' olması nedeniyle düzenlenen operasyona 'Sirk' isminin verildiği öğrenildi. Çete'nin elebaşı Akrobat lakaplı Ö.E. isimli kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda binadan içeri girerken dolandırdığı kişilerin parasıyla bir binaya girerken yakalandı. Örgütün elebaşının sağ kolu ise D.Y. isimli başka bir dolandırıcıydı. O da kandırdığı kişilerden elde edilen paraları çeşitli yollarla çete ele başına gönderdiği belirlendi. Bir kargo firmasında çalışan D.Y. böylece dikkatleri üzerine pek fazla çekmediğini zannederek para transfer işlemlerini yürüttüğü tespit edildi. Zanlılar polisin titiz çalışması sonucunda bulundukları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda özellikle yaşlı vatandaşlardan dolandırarak aldıkları 24 reşat altını, 4 bilezik, 400 dolar, 1 alyans ele geçirildi. Bulunan bu malzemeler dolandırıldığını geç olsa da anlayan eski sayıştay denetçisi olduğu öğrenilen 75 yaşındaki yaşlı adama teslim edildi. Olayı gerçekleştiren çete üyelerinden, D.Y. , E.O. , Ö.E isimli zanlılar emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.