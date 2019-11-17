Tandem pedallar Atatürk için çevrildi

BUGÜN NELER OLDU

ölümünün 81. yıl dönümü haftası kapsamında Çubuk'ta iki kişilik bisiklet olarak bilinenetkinliği düzenledi. Tandem bisikletlere ilk kez binen görme engelli vatandaşlar, Atatürk anısına pedal çevirdi. Eşpedal Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlar kadar 7'den 70'e herkes Çubuk sokaklarında gün boyu pedal çevirdi.sloganı ile düzenlenen farkındalık etkinliğine, 5 tandem bisikletin yanı sıra yaklaşık 100 bireysel bisikletli katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi Yöneticisi Fatma Yılmaz, görme engelli vatandaşların ilk kez tandem bisikletlere bindiğini, vatandaşların da bu etkinlik sayesinde kaynaştığını söyledi. Eşpedal Derneği Ankara Temsilcisi Hüseyin Alkan ise, "Bizler görme engelliler olarak tandem bisikletlerle bisiklete binebiliyoruz. Birileri bir şeyleri değiştirmek istediğinde bunun için küçük bir çaba gösterdiğinde kocaman bir kartopu oluyor" dedi. 42 yaşındaki Özgün Devrim de, "Bisiklet kullanımı ve bununla birlikte bir farkındalığa imza atılması bizi heyecanlandırdı" dedi