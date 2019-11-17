Türkiye’den dünya dağ koşusunda 3 madalya

BUGÜN NELER OLDU

ARJANTIN'DE düzenlenen 35. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda U20 kategorisinde iki takımla yarışan Türkiye Milli Takımı, üç gümüş madalya elde etti.Britanya'dan Joseph Dougdale'in ardından 32:50'lik derecesiyle dünya ikinciliğini kazandı. Parkurda yer alansırayı aldı. Kadınlar U20 kategorisinde ise Ruken Tek, 7.6 kilometrelik parkurda 39:04'lük derecesiyle 5. sırada yer aldı.