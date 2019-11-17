Türkiye’den dünya dağ koşusunda 3 madalya

ARJANTIN'DE düzenlenen 35. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda U20 kategorisinde iki takımla yarışan Türkiye Milli Takımı, üç gümüş madalya elde etti. U20 yarışında 7.6 kilometrelik parkurun önemli bir bölümünde liderlik mücadelesi yapan Sebih Bahar,
Britanya'dan Joseph Dougdale'in ardından 32:50'lik derecesiyle dünya ikinciliğini kazandı. Parkurda yer alan Sinan Aksoy 11'inci, Samet Demir 16'ncı, Mahsum Değer ise 34'üncü olurken, takımlar sıralamasında Britanya birinci, Türkiye ikinci
sırayı aldı. Kadınlar U20 kategorisinde ise Ruken Tek, 7.6 kilometrelik parkurda 39:04'lük derecesiyle 5. sırada yer aldı. Diğer atletlerimizden Dilek Öztürk 10, Ezgi Kaya 11, Semanur Kanat da 26. sırada finiş gördü. Türkiye, kadınlarda da ikincilik kupasını kaldırdı.