Türklerin binlerce yıllık geleneği bu müzede

BUGÜN NELER OLDU

2013 yılında Altındağ Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle Ankara'nın turizm merkezlerinden biri olan Hamamönü'nde kurulan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, yıllardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Düzenlenen etkinliklerle kültürel değerlerin ziyaretçilere aktarıldığı müze; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Ankara yöresine özgü masalların ve hikayelerin anlatıldığı müzede geçmişten günümüze kadar silinmeye yüz tutmuş tören ve gelenekler tarihe merakı olan vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde düzenlenen etkinlikler ile kültürel değerler yaşatılmaya çalışılırken ziyaretçilere de aktarılıyor. Ankara yöresine özgü masalların ve hikayelerin anlatıldığı müzede geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutmuş tören ve gelenekler sergileniyor. Üniversite öğrencilerinin gönüllü çalıştığı müzede ıhlamur baskı ve ebru sanatı da yapılırken Karagöz ve Hacivat,orta oyunu, meddah gösterileri, köy seyirlik oyunları, çocuk oyunları müzenin sergilediği geleneksel oyunlar arasında alıyor. Müze, her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Müzeyi ziyaret edenler geleneksel el sanatlarını deneyimleme imkanı da buluyor. Günümüzde kullanılan 'Tekne kazıntısı', 'işler tıkırında',' Mangalda köz bırakmamak',' pek çok deyimin ortaya çıktığı bir çok eşya da müzede bulunuyor. Ziyaretçilerin etkinlikleri çok sevdiğini, tekrar gelmek istediklerini belirten Ankara Hacı bayram veli üniversitesi Türk Halk Bilimi öğrencisi Ayşe Nur Atçeken; "Ebru sanatı yüzyıllardır yapılıyor ve geleneksel bir el sanatı. Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Ebru 24 saat öncesinden hazırlanan bir su ile yapılıyor. Fırçalarımızda at kılından ve gül dalından yapılıyor. Daha sağlıklı oluyor, uzun ömürlü kullanılabiliyor. Osmanlı döneminde ebru sözleşmelerin antlaşmaların arkasında kullanılırmış ki sözleşmenin antlaşmanın bir benzeri daha yapılamasın çünkü yapılan ebrunun bir eşi benzeri daha yapılamıyor. Hafta içi öğrenci gruplarımız oluyor. Hafta sonu da atölyelerimiz oluyor. Bazısı halka açık oluyor, bazısı randevulu oluyor. Çok seviyorlar gelenler tekrar gelmek istiyorlar. Bu şekilde hep bir aile şeklinde ilerliyoruz. Burada da diğer bir el sanatımız ıhlamur baskı var. Kalıplarımızın içeriği ıhlamur ağacı. Ihlamur ağacından yapılmasının sebebi de damarsız bir bitki olduğu için boyayı direkt dışarıya vuruyor ve içine hapsetmemiş oluyor. Her kalıbın, her motifin farklı bir anlamı var. Bu gördüğünüz Hitit güneşi Ankara'nın sembollerinden biridir" dedi.