20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar

BUGÜN NELER OLDU

SEVDA-CENAPAnd Müzik Vakfı Kadınlar Korosu üyesi her yaştan ve meslekten 60 kadın, yabancı müzikten türküye, Türk Sanat Müziği'nden caza kadar geniş bir repertuvarı 20 yıldır birlikte seslendiriyor. Merhum Mehmet Başman tarafından 20 yıl önce kurulan vakıf, her yaştan ve meslekten müzik aşığı kadınları çok sesli müzikte bir araya getiriyor. İlk günden beri çalışmalarını şef Cihan Can yönetiminde sürdüren koro, 20'nci kuruluş yılını, yarın CSO Konser Salonu'ndaki konserle kutlayacak.Koro şefi Can, 17 kadınla başladıkları koro çalışmalarını, bugün müziğe aşık 60 kadınla devam ettiklerini söyledi. Vakfın Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel de koro üyelerinin, çok sesli müzik geleneğini 20 yıldır birlikte şarkı söyleyerek devam ettirdiğini anlattı. Koronun en eski üyelerinden Arzu Oflaslı ise 20 yıl önce dışarıda gördüğü bir ilanla başvurduğu koroda bugün halen müzik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Oflaslı, "Devlet Opera ve Balesinden soprano hocamız Müfide Özgüç bize ses eğitimi verdi, ardından solfej eğitimi aldık. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Birbirimizle yarışır hale geldik. Her perşembe ailelerimizden daha çok birbirimizi görüyoruz. Müzik aşkı paha biçilemez" dedi.