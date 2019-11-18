Hayallerini gerçeğe çeviren kız: Nisanur

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil, gümüş madalya elde etti.10 ülkeden eskrimcilerin mücadele verdiği organizasyonda sporcumuzlardan Deniz Selin Ünlüdağ 10, Aylin Çakır ise 13. sırayı aldı. SOÇİ'DENisanur, 2018 yılının mart ayında Soçi'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ ile birlikte Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yarıştığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı bronz madalya alarak ülkemizi gururlandırmışlardı.Voleybol ve yüzmeyle spora başlayan, sonrasında 13 yaşında eskrime geçen, hayalleri için Samsun'dan Ankara'ya gelen Nisanur, yeteneğiyle antrenörlerinin dikkatini çekerek kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. Avrupa Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır ile Yıldız Kılıç Milli Takımı'nı oluşturan Nisanur, kazanılan bronz madalya sonrasında hedeflerini büyüttü.Nisanur, "2020 Olimpiyatları zor ama 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya almak istiyorum" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kentlerde yapılan yetenek taramalarında antrenör Ali Serkan Küçük tarafından keşfedildiğini dile getiren Nisanur, "Fiziksel özelliklerim, yaşıtlarıma göre biraz üst noktadaydı. Hocam da eskrimde çok ileri noktalara gidebileceğimi söyledi. Voleybolu da yüzmeyi de seviyorum ama eskrim benim için ayrı bir yerde. Bir yıllık sıkı çalışmayla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geldik. Zaten eskrime başlayınca, bırakamıyorsunuz" diye konuştu.Milli sporcu, eskrimin yükselişindeki en önemli payın milli takımlar baş antrenörü Valery Shturbabin'e ait olduğunun altını çizerek, "Olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir antrenörle çalışmak büyük bir şans. Valery ile önemli gelişim sağladık" dedi. Azerbaycan asıllı Ukraynalı antrenör Shturbabin ile 9 aydır çalıştıklarına değinen Nisanur, şöyle devam etti: "Eskrim yapmaya başlayınca, bu branşa daha yatkın olduğumu gördüm. Hocamız, önce yürümeyi, sonra kılıç tutmayı, sonra da hamle yapmayı öğretti. Milli takım kamplarında şampiyon sporcularla birlikte antrenman yapıyorum. Bu da gelişimime katkı sağlıyor. Bununla da kalmıyor, hedeflerimin de büyümesini sağlıyor. Valery'nin katkısının olduğu en önemli nokta ise bizlere inanç kazandırması oldu. 'Başarmak inanmanın yarısıdır' sözünü yaşayarak gördük.