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Herkes kadar aynı herkes kadar farklıyız

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Herkes kadar aynı herkes kadar farklıyız
Yenimahalle Yeşilevler Anaokulu'nda özel eğitim sınıfı açıldı. Aksaray'da otizmli örğnci ve velilerine yapılan çirkin saldırıyı kınayan veliler kaynaştırma sınıflarının sayılarının artmasını talep etti Özel öğrencilerin akranları ile birlikte eğitim görmeleri için Yeşilevler Anaokulu'nda 'Herkes kadar aynı herkes kadar farklıyız' isimli kaynaştırma sınıfı açıldı. Yeşilevler Anaokulu bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfının tanıtım ve açılış programı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve şube müdürleri; Rehberlik Araştırma Merkezi müdürü Semra Apakkan Eş ve Özel Eğitim kurul üyeleri; okulun kaynaştırma öğrenci velileri ve özel eğitim öğrenci velilerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Yenimahalle'de ilk kez bağımsız anaokulu bünyesinde özel eğitim sınıfı açılarak, kaynaştırma öğrencilerinin eğitim alacağı vurgulandı. Veliler bu tarz çalışmaların tüm okullarda gerçekleştirilmesini talep etti.
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Herkes kadar aynı herkes kadar farklıyız
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