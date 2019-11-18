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Hitit rallisi heyecanı yaşandı

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Hitit rallisi heyecanı yaşandı
ATO Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46. Hitit Rallisi vardı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Ankara Ticaret Odası (ATO) önünde ATO Başkanı Gürsel Baran'ın rallinin start bayrağını kaldırması ile başladı. ATO önünden ralliye başlayan araçlar, Ankara'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında seyirci özel etabı ile Başkentlilerle buluştu. Ralli, ATO yönetim binasının önünde düzenlenecek "2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası" ödül töreniyle sona erdi.
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Hitit rallisi heyecanı yaşandı
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