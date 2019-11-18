Hükümlü ve tutuklu gençlere rehabilitasyon

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AdaletBakanlığının cezaevlerindeki gençlere yönelik başlattığı "Kapılar Kapanmasın" projesi kapsamında İzmir ve Ankara'daki bazı hükümlü ve tutuklular, gönderildikleri gençlik kamplarında sportif ve kültürel faaliyetlere katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cezaevlerindeki gençlerin infaz süresinden sonra topluma yeniden kazandırılması amacıyla başlatılan "Kapılar Kapanmasın" projesi kapsamında bazı etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, cezaevlerindeki eğitim evlerinde kalan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarına yönlendirildi. Ankara Çocuk Eğitim Evi'ndeki bazı tutuklu ve hükümlü gençler de Osmaniye Kadirli Aslantaş Gençlik Kampı'na gönderildi. Gençler, 4 gün sürecek kamp programında, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif birçok faaliyete katılacak. Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitsel, sportif faaliyetler düzenlemesi için iş birliği protokolü imzalanmıştı.