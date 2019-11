Kadına şiddete karşı özel eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seminerlerin devam edeceğini belirterek, "Kadın ve çocukların korunması daima önceliğimizdir" mesajı verdi.Sosyal Hizmet Uzmanı Umut Yaşar Göç ve Psikolog Hatice Uğurlu Görgeç tarafından Keçiören Belediyesi Meclis Salonu'nda verilen eğitimin ilk ayağına Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan erkek personel eğitim aldı.Kadın ve çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ayakları üzerinde durarak kendine güvenen, sorumluluk alan 'güçlü kadınlar'la toplumun ve ailenin daha refah içinde yaşayacağını biliyor ve kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeyi sürdürüyoruz. Kadına şiddetin önlenmesi noktasında her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Kadın ve çocukların korunması daima önceliğimizdir. Şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan her kadının yanındayız" dedi. Başkan Altınok, hukuksal, sosyal, psikolojik destek hizmetlerinin de verildiği Kadın Danışma Merkezi vasıtasıyla, mağdur kadınların yanlarında olduklarının da altını çizdi.