Mamak galibiyeti son anda kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Ligi 6. haftasında Bornova Belediyesi Spor Kulübü'nü evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 104-95 mağlup oldu.Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyreğin 4.dakikasına girilirken skor 12-12 beraberlikle geçildi.İkinci çeyreğe iyi başlayan Bornova Belediyesi Spor Kulübü soyunma odasına 40-60 önde girmeyi başardı. Devre sonrası maça fırtına gibi başlayan Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe girilirken farkı 11 sayıya kadar indirdi.4. çeyrekte yeşil-beyazlılar iki kez farkı 4 sayıya çekse de verilen aleyhte teknik faulleriyle Mamak ekibi sahadan 104-95 mağlup ayrıldı