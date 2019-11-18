Mamak galibiyeti son anda kaçırdı

Türkiye Basketbol Ligi 6. haftasında Bornova Belediyesi Spor Kulübü'nü evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 104-95 mağlup oldu. Son ana kadar heyecan dolu geçen maça hakem hataları damga vurdu.
Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyreğin 4.dakikasına girilirken skor 12-12 beraberlikle geçildi. Beraberliği bozan sayılar Bornova ekibinden geldi ve rakip takım ilk çeyreği 20-23 önde kapadı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan Bornova Belediyesi Spor Kulübü soyunma odasına 40-60 önde girmeyi başardı. Devre sonrası maça fırtına gibi başlayan Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe girilirken farkı 11 sayıya kadar indirdi. Farkın erimesinde Ricky Tarrant her ne kadar önemli rol oynasa da çalınan aleyhte kararlarla son çeyreğe 83-72 rakip takımın üstünlüğü ile girildi.
4. çeyrekte yeşil-beyazlılar iki kez farkı 4 sayıya çekse de verilen aleyhte teknik faulleriyle Mamak ekibi sahadan 104-95 mağlup ayrıldı