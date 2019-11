‘Mucize bebek’ Göktuğ 2 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Gökçen ve Berkant Kip çiftinin bebekleri Göktuğ, minik bedeniyle verdiği mücadeleyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Anne Gökçen Kip, aylarca hastanede geçen anlarını gözyaşları içinde anlattı. Bebeğini ancak 1 kilogram ağırlığa ulaştığında kucağına alabildiğini ifade eden Kip, "Kilo alması için her gün camın önünde dua ederek bekledim" dedi. Doğum sonrasında bebeğinin kilo kaybı yaşayarak 640 grama düştüğünü aktaran Kip, "Uzun süre kilo alamadı. Kilo almaya başladı bu kez de ödem şeklinde kilo alıyordu. Çok zor günlerdi. Bebeğimi 50 gün kucağıma alamadım. Tam 95 gün yoğun bakımda kaldı. Her gün sadece bir saat temasımız oluyordu" şeklinde konuştu.Göktuğ'un doğuştan kalbindeki delik nedeniyle de tedavi gördüğünü anlatan anne Kip, ilaç tedavisine yanıt alınamayınca ameliyat kararı verildiğini söyledi. Hastaneye ameliyat için gittiklerinde Göktuğ'un kalbindeki deliğin kapandığının tespit edildiğini dile getiren Kip, şöyle konuştu: "Tam ameliyat olacak 'kalbindeki delik kapandı' dediler. Daha sonra kalp kapağında açıklık çıktı. Onun için de ameliyat kararı verildi. Ameliyat için gittiğimizde bu sefer de kalp kapağındaki açıklığın kapandığını ilettiler. Kuvözde oksijene fazla maruz kaldığı için göz rahatsızlığı başladı. Bir süre takip edildi yine ameliyat kararı verildi. Ameliyat için gittiğimizde tekrar ameliyata gerek olmadığı belirlendi. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Rutin kontrollerine gidiyor. Çok zor günler yaşasak da hepsini geride bıraktık. Prematüre bebekler geç yürüyor. Sürekli fizik tedaviye götürüyorduk, yürümeyi daha kolay öğrenmesi için eve büyük bir havuz aldık. Her gün havuzda 1 saat kalıyordu, bu sayede tam 11 aylıkken yürümeye başladı" diye konuştu.Baba Berkant Kip de oğlunu hastanede kaldığı sürede her gün sadece 5 dakika görebildiğini söyledi. "Onu her gördüğümüzde ağlıyorduk. Bu süreci eşim daha ağır geçiriyordu. Anne için daha da zor bir durum. İlk zamanlar kucağına alamıyordu. Şu an bakıyoruz 2 yıl geçmiş. Göktuğ, yerinde duramıyor" diyen Kip, prematüre bebek sahibi olanların neler yaşadıklarını çok iyi anladıklarını, doktorların tavsiyelerine uyulması halinde zorlukların kolay aşılabileceğini dile getirdi.Yüksekİhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Kıymet İkbal Karadavut da Göktuğ'un doğum sonrası riskli bir dönem geçirdiği bilgisini verdi. Kalıcı bir hasar olmaması adına hem hekim hem de aile odaklı bir yaklaşımla Göktuğ'un yaşıtlarından önde sağlıklı bir hayata kavuştuğuna değinen Karadavut, "Prematüre bebeklerde akciğer ve beyin gelişimi ile sağlık problemleri yaşanabiliyor. Aileyi ne kadar rehabilite edersek, bu işin içerisine ne kadar katarsak bebekle ilgili olumsuzluklar da o kadar düşüyor. Göktuğ'un ailesi de bizimle bu süreci çok güzel yönetti."