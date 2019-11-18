Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Sürücüsününkontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, Yenimahalle'de meydana geldi. Satılmış C. yönetimindeki otomobil, Dumlupınar Bulvarı'ndaki yol çalışması nedeniyle 2629'uncu Cadde'ye dönerken şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Bilkent Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.