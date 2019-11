RÜMEYSA’NIN TEZGÂH MUTLULUĞU

ümeysa'nın

BUGÜN NELER OLDU

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla Hamamönü'nde bulunan El Ürünleri Pazarı'nda kendisine bir tezgâh tahsis edilen 17 yaşındaki down sendromlu Rümeysa Yurt, annesi ile birlikte kendi yaptığı el ürünlerinin satışını yapıyor. Sabahları herkese "Günaydın" diyerek tezgâhını açan Rümeysa, Hamamönü'nün neşe kaynağı oldu.Annesi ile birlikte Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birçok kursa katıldığını söyleyen Rümeysa "El işi yapmayı çok sevdim. Takı konusunda kendini geliştirdim. Burada çok mutluyum. Takı yapmayı çok seviyorum." dedi. Rümeysa'nın satış yaparak sosyalleştiğini ve çok büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Anne Hatice Yurt, daha önce sadece 15 kelime bilen kızının şimdi cümle kurabildiğini ve iletişim kurmaktan hiç çekinmediğini belirtti. İnsanlarla etkileşimi artan kızının burada çok mutlu olduğunu kaydeden anne Yurt, "Rümeysa ile yaptığımız ürünleri satmaya başladığımızdan beri gelişiminde çok fazla ilerleme oldu. Sosyalleşti, kelimeleri, cümleleri çoğaldı. Sabahları buraya çok büyük keyifle geliyor. Esnaflarla arkadaş oldu, herkesle sohbet ediyor. El becerileri arttı. Ekonomik gelirden ziyade, Rümeysa'nın gelişmesi bizim için çok daha önemli... Eskiden sadece televizyon izlerdi, bir de yemek isterdi. Şimdi aynı bizler gibi her şeyi konuşuyor ve iletişim kuruyor. Özel eğitim okuluna da devam ediyor. Bu çocuklar için bu tarz imkânlar sağlanırsa, her şeyi başarabilirler. Biz burada bunu anladık" dedi.satış yapmaya başladıktan sonra kaydettiği ilerlemeye öğretmenlerinin bile şaşırdığını söyleyen anne Hatice Yurt, "Öğretmenleri, Rümeysa ne yaptı da bu kadar gelişti diye sordular. Haberleri yoktu. Duyunca çok şaşırdılar. İyi ki buraya gelmişiz, iyi ki buradayız. Bize bu imkânları sunan, Rümeysa'ya bu tezgâhı tahsis eden Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.