Sahte altına karşı bir kez daha uyardı

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Suçörgütünün, sahte altınlarla kuyumcuları ve vatandaşları dolandırdığını belirten Ankara Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, "Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerince çeşitli adreslerde yapılan arama ve operasyonlarda, çok sayıda altın görünümlü ziynet eşyası ile sahtecilikte kullanılan bazı malzemeler ve iki külçe sahte altın ele geçirildi. Polisimizin yine ekim ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda sahte ziynet eşyası ele geçirilmiş ve dolandırıcılar yakalanmıştı. Bu son operasyon ile yine hem kuyumcuları hem de vatandaşlarımızı mağdur eden dolandıranlara karşı bir darbe daha vurulmuş oldu. Gerçekleştirilen son operasyonla dolandırıcıların oyunu bozulurken, bundan sonra yine olabilecek dolandırıcılığa karşı daha bilinçli, sahte altınları piyasaya sürerek, haksız kazanç elde etmek isteyecek dolandırıcılara karşı çok daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ziynet eşyası alırken kuyumcu işyerlerinin dışında hiçbir yerden ve kişilerden altın, takı ve ziynet eşya almamalılar. Alırken de satarken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmelerini öneriyoruz. Kuyumcularımız da kendilerine getirilen ziynet eşyalarını, gerçeğinden ayırt etmekte zorlandıkları noktada uzmanlardan destek almalılar. Kendileri de eye ve çeşitli malzemeler kullanarak şüphelendikleri ziynet eşyalarına test yapsınlar ki mağdur olmasınlar" diye konuştu.