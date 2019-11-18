Sigara birçok kanser türü için risk faktörü

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AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Ürün, en az 14-15 kanser türü için risk faktörü oluşturan sigarayla mücadelenin son derece önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Ürün, 3. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresinde yaptığı açıklamada, toplumda son yıllarda kanserle ilgili farkındalığın arttığını gördüklerini söyledi. Kasımın akciğer kanseri için farkındalık ayı olduğunu anlatan Ürün, akciğer kanserine bağlı ölümlerin üçte birinin sigaranın bırakılmasıyla engellenebildiğini dile getirdi. Sigaranın sadece akciğer değil mesane, böbrek ve meme gibi birçok kanserin oluşmasında rol aldığını vurgulayan Ürün, dünyada belli ülkelerde prostat kanserinin, erkeklerde görülen ilk kanser türü olduğunu kaydetti. Ürün, özellikle akciğer kanseri için kemoterapide elde edilen yanıtların sınırlı olduğunu ancak immünoterapide olumlu sonuçlar alındığını söyledi