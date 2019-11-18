Somalili hasta çareyi Türkiye’de buldu

omali'de

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 42 yaşındaki Khadra Bade Mohamoud'un çenesinde 20 yıl önce tümör oluştu. Zamanla çenesindeki tümörü büyüyen kadın, beslenememeye ve nefes alamamaya başladı. Ülkesinde tedavi olamayan hasta, şikâyetlerinin artması üzerine çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. Yaklaşık 1 buçuk ay önce Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Somalili kadın, burada tedavi altına alındı. Beslenme bozukluğu nedeniyle kan değerleri düşük olan hasta, tedavilerle ameliyata uygun hale getirildi. Üst solunum yolunda bulunması nedeniyle tehlike oluşturan tümör, 6 saat süren başarılı ameliyat sonucu yerinden çıkarıldı. 20 santim büyüklüğünde ve 1 buçuk kilo ağırlığındaki kitlenin çıkarılmasından sonra hastaya yeni bir çene yapıldı. Yüzündeki tümörün çok büyük olduğunu ve bununla yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Mohamoud, "İnsanların bakışlarından çok rahatsız oluyordum, sosyal hayatım yoktu. Dışarıya çıkmak istemiyordum. Tümör yüzünden yemek yiyemiyordum ve nefes alamıyordum. İyileşeceğime inancımı kaybetmiştim. İyileşmeyi hayal bile edemiyordum ama şimdi Türk doktorları sayesinde sağlığıma kavuştum" dedi. Şu an kendini iyi hissettiğini belirten Mohamoud, çok mutlu olduğunu ifade etti.