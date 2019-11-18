Tiyatroya, konsere gitmeyen çocuk kalmasın

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sezonu "Karagöz Konserde" gösterisiyle açtı. Kent Orkestrası'nın çocuklara hem geleneksel gölge oyununu tanıtmak hem de enstrümanları öğretmek amacıyla hazırladığı sezonun ilk gösterisine başkentli minikler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda seyirci karşısına çıkan "Karagöz Konserde" gösterisini her Pazartesi ve Salı günleri yüzlerce minik izliyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç özellikle tiyatroya ve konsere hiç gitmemiş olan çocuklara ulaşarak onları sanatla tanıştırmayı amaçladıklarını belirtti. Başkentli miniklerin interaktif olarak şarkılar söyleyip, enstrüman çaldığı "Karagöz Konserde" gösterisinin nisana kadar tüm koltukları şimdiden doldu.