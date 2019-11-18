Yenimahalle zabıtasından ara tatil denetimi

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BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 1'inci dönem ara tatili nedeniyle öğrenciler ve ailelerin yoğun olarak kullandığı AVM'leri denetledi. Eğitim kurumlarının 9 günlük ara tatile girmesi sonrasında ailelerin alışveriş yapmak için sıklıkla tercih ettiği AVM'lerin fast food ve yemek bölümleri derinlemesine incelendi. Öncelikle hijyen, temizlik ve güvenlik kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen denetimler sırasında cezai işlem gerektiren isletmelere ceza kesildi. Çocukların ve gençlerin talep gösterdiği fast food restoranlarda kızartma yapılan bölümleri de denetleyen ekipler, 23 dereceyi aşan kızartma yağlarını ölçüm cihazı ile tespit ederek, imha edilmesi için gerekli uyarıları gerçekleştirdi.