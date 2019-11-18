Yetenekler keşfediliyor

BUGÜN NELER OLDU

İlkokulve ortaokul düzeyindeki 210 öğrencinin katılımıyla iki oturumda gerçekleştirilen yetenek sınavında heyecanlı oldukları her hallerinden belli olan genç yetenekler ter döktü. Sınav, ilkokullar için tek aşamada pastel boya, ortaokullar için iki aşamada pastel boya ve kara kalem çalışması şeklinde gerçekleştirildi.Katılan her öğrenciye katılım belgesi verildi. Belirlenen kategoride en yüksek puanı alan öğrencilerden birinciye dijital müzik çalar, ikinciye akıl oyunları ve üçüncüye de kitap seti hediye edilecek. Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı görsel sanatlar eğitmeni, serbest ressam ve resim öğretmenlerinden oluşan bir komite tarafından yapıldı. Çocukların yeteneklerini teşvik etmenin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımızın sanatla ilgilenmeleri veya bir hobi edinmeleri noktasındaki tüm çalışmaları destekliyoruz. Özellikle sanatın farklı bir bakış açısı, farklı bir vizyon kazandırdığına inanıyor, yetenekli olanlara fırsat sunmayı görev addediyoruz" diye konuştu.