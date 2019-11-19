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10 kadın ego şoförlüğü için ter döktü

Giriş Tarihi: 19.11.2019
10 kadın ego şoförlüğü için ter döktü
ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşıma araçlarında 10 kadın otobüs şoförü istihdam etmek üzere sınav açtı. İstihdam için EGO'ya başvuran 10 başkentli kadın sürücü adayı, sözlü ve uygulamalı sınavda ter döktü. Önce sözlü sınava tabi tutulan adaylar, EGO 5. Bölge alanında manevra ve sürüş teknikleri konusunda uygulamalı sınava tabi tutuldu. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Komisyon yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili test sürüşlerinden geçeceğini belirtti.
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10 kadın ego şoförlüğü için ter döktü
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