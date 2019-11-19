‘Amacımız güzel yaşlanmak’

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Belediyesi Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi'nde, 60'a yakın ilçe sakinine "Mutlu Yaşlanma" başlıklı seminer düzenlendi. Yenimahalle Belediyesi ve Yaşam Sanatları Derneği işbirliğinde düzenlenen seminerde, psikologlar Yeşim Soysal ve Füsun Demir yaş alma sürecinde karşılaşılan sorunlarla baş etme, yaşlılık döneminde yalnızlık, sosyal ortamdan uzaklaşma, yaşa bağlı oluşabilecek hastalıklar ve bunlarla mücadele etmenin yolları masaya yatırıldı. İkinci Bahar sakinlerine alzheimer ve demans gibi rahatsızlıklar hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı seminerde sağlıklı yaşlanma, zihinsel, ruhsal ve beden gelişiminin kişiye sağladığı faydalar üzerine soru ve cevap şeklinde sohbet gerçekleştirildi. Psikolog Yeşim Soysal "Yaşlanma sürecinde insanların psikolojik, fiziksel ve ruhsal açıdan yaşam becerilerini arttırmayı amaçlıyoruz. Sosyal aktivitelere katılan, kendi başına başarma duygusunu kazanan, yalnız olmadığını hissedebilen bireyler bu süreci çok daha rahat atlatıyor ve hayata uyum sağlıyor. Yaşlılık sürecinde emekli olan, çalışma hayatından uzaklaşan birey, amaçsızlık, huzursuzluk ve geleceğe dair kaygı yaşamaktadır. Düzenlediğimiz bu seminerler aracılığı ile insanlara destek olmak ve yalnız olmadıklarını ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.