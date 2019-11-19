Bu ralli Başkent için

ULUSLARARASI Ankara Marka Buluşmaları 46'ncı Hitit Rallisi yarışları sona ererken, Ankara Otomobil Sporları Kulübü'nün (ANOK) düzenlediği Zafer Vatansever Ralli Kupası'nın büyük şampiyonuna doğru giden yolda, kazanan takımlar ödülleri ile buluştu. Genel Klasmanın 1'incisi olarak yarışı tamamlayan Serdar Kaan Yalçın ve Güray Akgün'ün kupalarını ATO Başkanı Baran verirken, Genel Klasmanın 2'incisi olan Yavuzhan Cabbaroğlu ve İpek Tuğşe Özdemir'e AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Genel Klasmanın 3'üncüsü Erhan Akbaş ve Ersen Yıldız'a ise Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı takdim etti. Ankara Ticaret Odası önünde gerçekleşen törende konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hitit Rallisi'nin yaklaşık 15 yıldır Ankara yapılmadığına değinerek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında Ankara'ya yeniden kazandırıldığını dile getirdi.

EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK

Spor etkinliklerinin ekonomik aktiviteyi de canlandırdığını kaydeden Baran, "Biz bunu sadece bir spor organizasyonu olarak görmüyoruz. Bu şehre kazandırdıkları çok önemli. Ankara ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz her organizasyonda yer alacağız" diye konuştu.