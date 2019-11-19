Çocuklarda diyabet belirtilerine dikkat

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, diyabete dikkati çekmek amacıyla bir alışveriş merkezinde stant kurdu. Hemşire, diyetisyen ve doktorların yer aldığı stantları ziyaret edenlere, diyabet ölçümü yapılarak, hastalıktan korunma ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verildi. Etkinlikte, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zülfikar Akelma da diyabet ölçümü yaptırdı.Akelma, dünyada 500 milyon şeker hastası olduğunu ve bunların büyük kısmının çocuklardan oluştuğunu söyledi. Çocuklarda genellikle "Tip 1" diyabet olduğunu ifade eden Akelma, "Çocuk hastalardaki vakaların yarısı şeker komasıyla tanı alıyor. Şeker koması ağır tablolardan birisi ve hayatı tehdit edebilir" diye konuştu. Türkiye'de her yıl bin 800 çocuğa diyabet tanısı konulduğunu bildiren Akelma, şunları kaydetti: "Diyabet özellikle okula başlangıç yaşında artıyor. Ergenliğe geçişle birlikte de artıyor. Bebek grupta da diyabet görülebiliyor. Çocuklarda çok su içme, sık idrara çıkma, kilo kaybı, yemek yemesine rağmen kilo alamama gibi belirtileri dikkate almak gerekiyor. Erken tanı ve tedavi için belirtilerin önemsenmesi gerekiyor. Basit bir kan şekeri ölçümüyle tanı konulabiliyor." Okulların ara tatile girmesi nedeniyle alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandığına değinen Akelma, bu sayede çocuklara daha fazla ulaşma imkanı olduğunu sözlerine ekledi.