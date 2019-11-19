Gölbaşı’nda ‘WhatsApp Geri Dönüşüm Hattı’

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çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılmasını sağlamak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışan Gölbaşı Belediyesi, Geri Dönüşüm Bildirim ve Şikâyet hattından sonra Geri Dönüşüm WhatsApp Hattını da hayata geçirdi. wa.me/903124855416 WhatsApp adresinden, vatandaşlar geri dönüşümle ilgili şikayet ve bildirimlerini kolaylıkla yapabilecek. Gölbaşı Belediyesi, Geri Dönüşüm Bilgilendirme ve talep şikayet hattı ile istek, talep ve şikayetleri de değerlendiriyor. (0 312) 48554 16 numaralı telefondan atıkla ilgili talepleri alan belediye ekipleri, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair doğru bilgilendirme yapıyor.