Kapımız her zaman açık

BUGÜN NELER OLDU

sokakta gerekse çeşitli programlarda vatandaşlarla buluşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıları makamında ağırladı. Toplumun her kesiminden hemşerilerini kucaklayarak sohbet eden Köse, kendisine iletilen talepleri dinliyor, çözüm yönünde çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların düşüncelerini önemsediklerini ve belediyenin kapılarının Mamaklılara her zaman açık olduğunu ifade eden Köse, daha modern, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Mamak için gayret gösterdiklerini belirterek, talepleri planlamalar çerçevesinde giderileceğini ve şehre değer katacak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.