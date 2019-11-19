Keçiören’de şeker gibi bir gün

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Keçiören Belediyesi ve TİP 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği iş birliğinde gerçekleşen Türkiye'nin farklı illerinden gelen diyabet hastası çocuklar ve aileleri başta olmak üzere 185 kişinin katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. En küçüğü 1,5 yaşında olmak üzere toplam 50 diyabet hastası çocuğun katıldığı program teleferik gezisi ile başladı. Gökyüzünden kuşbakışı Keçiören'i seyreden çocuklar ve aileleri Atatürk Bahçesi Botanik Parkı'nı boydan boya gezerek ardından evcil hayvanların olduğu doğal yaşam alanını ziyaret ettiler. Keçileri, geyikleri elleriyle besleyen ve maymunların eğlenceli hareketleriyle neşelen çocuklar, Deniz Dünyası gezisi ile de deniz canlılarını yakından görme imkânı yakalayarak bol bol fotoğraf çektiler.

'BAŞKAN ALTINOK NEFER OLACAK'

Estergon Türk Kültür Merkezi'nde verilen yemek molasında ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocuklarla bir araya gelerek kısa süreli sohbet gerçekleştirdi. Başkan Turgut Altınok, çocuklar ve ailelerine "Altınok bir nefer olarak yanınızda olmaya devam edecek" mesajı verdi. Başkan Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi tamamlandıktan sonra çocukları tekrar Keçiören'de ağırlama sözü de verdi. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'ndeki moral ve motivasyon konseri öncesinde Gazi Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peyami Cinaz konser öncesi diyabet hastalığı ile ilgili bilgi verirken, diyabetin insülin, beslenme, eğitim olmak üzere 3 önemli ayağı olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından kendisinin de diyabet hastası bir çocuk babası olduğunu ifade eden TRT Sanatçısı Nurullah Akçayır sahne aldı. TRT sanatçısı Gülşen Kutlu'nun sahne aldığı esnada ise protokol üyeleri halay çekerek türküye eşlik ettiler.



TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 15'İ DİYABETLİ

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, "Diyabet çağımızın en büyük problemi, dünyada 500 milyon diyabet hastası var. Türkiye nüfusunun ise yüzde 15'i diyabet hastası. Teknolojinin giderek gelişmesiyle önemli mesafeler kat ediliyor. Ülke olarak zenginleşmemiz ve kalkınmamız için sağlıklı olmamız lazım. Dünyanın en cömert ve sosyal devleti de bizim devletimiz. Cumhurbaşkanımız sağlıkla ilgili ne adım atılması gerekiyorsa atıyor.