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Belediyesi, kadına şiddet ve uyuşturucuya dikkat çeken Sesimi Duyuramadım adlı tiyatro oyununu izleyicisiyle buluşturdu. Gülşen Açıkgöz'ün yazıp yönettiği, Gökçe Nas Oğuzlar'ın senaryo doktorluğunu yaptığı tiyatro oyunu Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Ömer Seyfettin Salonu'nda sahnelendi. Tiyatro gösterisini Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de izledi. Gösteri sonrasında yönetmen ve oyuncularla senaryo doktoru Gökçe Nas'ı tebrik eden Demirel, "Toplumumuzun çok önemli sorunları olan kadına şiddet ve uyuşturucuya dikkat çeken tiyatro oyunu gerçekten çok güzeldi ve çok önemli dersler veriyordu. Biz de belediye olarak kadına şiddete ve uyuşturucuya hayır diyoruz. Kadınların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.