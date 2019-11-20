5. yıllarını kutladılar

BUGÜN NELER OLDU

Park Ankara Hastanesi, 5. kuruluş yıldönümünü Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün sahne aldığı bir etkinlikle kutladı. Ankara Holiday Inn Otel'de yemek verildi. Tüm çalışanların katıldığı gecede sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde SERÇEV'in (Serebral Palsili Çocuklar Derneği) katılımıyla Serebral Palsili çocukların yararına bağış da toplandı. Toplanan bağış sırasında Medical Park Ankara Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tonguç Sugüneş, derneğe akülü sandalye sözü verdi. Gecede sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, gerek samimiyetleri gerekse eğlenceli şarkılarıyla Medical Park Ankara Hastanesi çalışanlarına unutulmaz anlar yaşattı.