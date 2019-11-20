‘Akdeniz birleştiriyor’

BUGÜN NELER OLDU

yemekleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 42 organizasyonla Türk halkının beğenisine sunuluyor. İtalyan lezzetlerini tattırmak için Ankara'ya gelen dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şef Christoph Bob, Akdeniz mutfağının Türkiye ve İtalya'yı birleştiren önemli bir miras olduğunun altını çizerek, "Bir ülkeyi tanımak için en güzel yol yemeklerini denemektir" dedi. Pişirdiği bir çeşit makarna olan Ravioli ile lezzet şöleni yaşatan İtalyan şef, Akdeniz mutfağının sağlıklı ve basit yemekler pişirme tekniği olduğunu belirterek, "Yemek yapmaya çocukluktan başlanmalı. Çocukların yerel mutfak kültürümüzü bilmesi gerek" diye konuştu.