Ankara’ya nefes çocuklara meyve

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, ilçede görev yapan 5109 öğretmenin her biri için bir meyve fidanını toprakla buluşturacak. Öğretmenler tarafından dikilecek fidanlardan oluşacak ormandan elde edilen meyveler ise Altındağ'daki okullara dağıtılacak. Altındağ Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Altındağ'da görev yapan 5109 öğretmenin her biri için meyve fidanı toprakla buluşacak. Gicik Mahallesi'nde ayrılan 100 bin metrekarelik bir araziye yine öğretmenler tarafından dikilecek olan ağaçların tamamı meyve ağaçları olacak. Önümüzdeki yıllarda meyve verecek olan ağaçlardan elde edilen meyveler ise Altındağ'daki okullar arasında pay edilecek, öğrenciler doya doya meyve yiyecek.