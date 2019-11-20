Başkente yeni meydan

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından 2011 yılında Batıkent bölgesinde hizmete açılan Meydan AVM önündeki etkinlik alanı yeniden projelendirildi. Başkentin yeni meydanı olmaya aday alan, 7'den 70'e tüm vatandaşlara keyifli anlar vadediyor. Toplam 7 bin metre kare üzerine konumlandırılacak Meydan AVM etkinlik alanı; konser alanı, tören alanı, su gösterisi özelliğine sahip süs havuzu, oturma alanları ve açık hava sinema gösterim alanlarını içerisinde barındıracak. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ilçe sakinleri tarafından dinlenme, eğlence, alışveriş ve sosyal aktivite merkezi olarak kullanılan Meydan AVM, yenilenen görünümü ve etkinlik alanı ile vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Alan modern yüzüyle uzun yıllar hizmet sunmaya devam edecek" diye konuştu.