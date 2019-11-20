Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

BUGÜN NELER OLDU

SonicBoom ve Vikingler ile Tatil Molası ANKAmall'da. 18 Kasım tarihinde başlayan SonicBoom Show etkinliğinde çocuklar, en sevilen çizgi film kahramanı SonicBoom ile birlikte hikâyeler dinleyip oyunlar oynayacaklar. Etkinlik 21 Kasım'a kadar saat 14.00, 16.00 ve 18.00 olmak üzere 3 seansta gerçekleşecek. 22 Kasım'da başlayan ve 24 Kasım'da kadar devam edecek olan Vikingler etkinliğinde ise çocuklar Vikingler ile dans edip kurulan alanda birlikte oyunlar oynayacaklar. Resim, müzik gibi tüm sanatsal aktivitelerin yanı sıra eğitici oyunların da yer aldığı etkinlikler saat 12.00 ve 19.00 olmak üzere 2 seansta gerçekleşecek.