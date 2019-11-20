Pursaklar Belediyesi bütçe görüşmeleri tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 2020 bütçesi görüşüldü. 2020'de belediyenin yatırım ve hizmetler için öngörülen bütçesi 120 Milyon TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha gelişmiş bir kentte yaşamaları için bugüne kadar geldiğimiz dönemde bütçemizi en verimli şekilde kullanarak daha fazla yatırım ve hizmet ürettik. 2020 bütçemiz 120 Milyon TL olarak belediye meclisimizce karara bağlandı. Değerli hemşerilerimizin refahını düşünerek aldığımız bu kararda emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü 2019 bütçesinden büyük pay alan birimler oldu.