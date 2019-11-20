Telefon dolandırıcısı 2 ay sonra yakalandı

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Telefonla Kırşehir'de yaşayan G.T. (74) ve A.R.T (69) çiftini arayarak kendisini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının terör örgütü PKK ve FETÖ üyeleri tarafından ele geçirildiğini, polisin operasyon düzenleyerek evdeki değerli eşyalarına el koyacağını söyledi.Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisler, A.T. (41) olduğunu belirledikleri şüphelinin altınları aldıktan sonra yaşlı çiftin evinden koşarak ana yola çıktığını, burada bindiğini bir minibüs ile kent merkezine geldiğini, birkaç marketten alışveriş yapıp, bankamatikten para çektikten sonra Ankara'ya gittiği belirledi. Zanlıyı yaklaşık 2 ay süren teknik takibe alan polis ekipleri, A.T'nin Çorum'da da E.Ö'yü (68) aynı yöntemle dolandırdığını ve Kırıkkale'ye kaçtığını belirledi. Zanlı Kırıkkale ve Kırşehir İl emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otobüs terminalinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.