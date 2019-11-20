TOURE: Şansımız döndü

BUGÜN NELER OLDU

Senegalli stoperi Zargo Toure, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra oynadıkları 2 maçta 4 puan almaları için Toure, "Mustafa (Kaplan) hocamız da elinden geleni yapıyordu. Birlikte çalışıyorduk ama Hamza hocanın gelişiyle sanırım şansımız döndü. Bu skorları almaya başladık" diye konuştu. Toure, bireysel performasına ilişkin soruya "Ben çalışmaya devam ediyorum. Son maçıma kadar çalışmaya devem edeceğim. Bu performansımı sürdüreceğim." yanıtını verdi.