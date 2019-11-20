Tuz çalısı elektrikli çit ile korunacak

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otlatma ve rüzgarın etkisiyle erozyona maruz kalan, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki kurak alanlara 33 bin adet tuz çalısı dikimine başlandı, elektrikli çit ile koruma altına alınacak. Kuraklık ve çölleşme ile mücadelede Türkiye'de örnek çalışmaların yapıldığı Kırıkkale'de, bitki örtüsünün zenginleştirilmesi amacıyla 33 bin 33 adet tuz çalısı (Atriplex canescens) dikimine başlandı. Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde yürütülen projenin çalışma alanlarında incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, 300 dekar mera alanında 33 bin 333 adet tuz çalısı (Atriplex canescens) dikimi, can suyu verilmesi ve etrafının güneş enerjili elektrikli çit ile çevrilmesi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Tuz çalısı bitkisinin kışın sindirilebilir protein ve karoten miktarı yüksek bir bitki olduğunu ifade eden Yılmaz, pek çok önemli mera bitkisinin yem değerini kaybettiği dönemlerde otlayan hayvanlar için önemli bir kaba yem kaynağı olduğunu ve yapraklarındaki protein oranının yüzde 18'in üzerine çıkabildiğini söyledi. Yılmaz, tuz çalısı bitkisinin kuraklığa ve soğuğa olan direncinin yüksek olduğunu ve geniş kök yapısı sayesinde erozyonla mücadele için de uygun bir bitki olduğunu aktardı.