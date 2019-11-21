A.Gücü evinde Gençler dışarıda

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BUGÜN NELER OLDU

Verilen milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında, alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.Sarı-lacivertli Başkent ekibi, Trabzonspor'a karşı Ankara'da son galibiyetini 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skor ile alırken sarı-lacivertli ekibin golü Vittek'ten geldi.Aralarında oynanan son 10 maçta Başkent ekibi 3 mağlubiyet 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. 2017-18 sezonunda Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalmış, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Gençlerbirliği bu sezon oynadığı 11 maçta 5 mağlubiyet 2 galibiyet 4 beraberlik aldı.