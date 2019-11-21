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Beş ilçenin 2020 yılı bütçesi kabul edildi

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Beş ilçenin 2020 yılı bütçesi kabul edildi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı on ikinci toplantısında, Çankaya, Elmadağ, Keçiören, Polatlı ve Yenimahalle belediyelerinin 2020 yılı bütçe planlamaları ele alındı. Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan oturumda, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2020 mali yılı bütçe raporları, üyelerce mecliste oylanmaya başlandı. Görüşmelerin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, söz alarak meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Beş ilçenin 2020 yılı bütçesi kabul edildi
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