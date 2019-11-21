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Beypazarı’nda kumar operasyonu: 18 gözaltı

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Beypazarı’nda kumar operasyonu: 18 gözaltı
Beypazarı'nda, bir eve düzenlenen baskında, 17 kişi ile yer temin eden 1 kişi gözaltına alındı. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahalllesi Uzunkaldırım Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, gece yarısı baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, ilçede yapılan denetimlere ilişkin, "Aşayiş denetimlerimiz sonucu ilçede 1 gece kulübü ve 2 kahvehane mühürlenerek kapatılmıştır" diye konuştu.
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Beypazarı’nda kumar operasyonu: 18 gözaltı
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