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Görme Engelli Milli Takım’dan büyük başarı

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Görme Engelli Milli Takım’dan büyük başarı
Mısır'ın Giza şehrinde Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası düzenleniyor. Turnuvanın ikinci gününde milliler 12 madalya kazandı. 10 ülkenin mücadele ettiği Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Görme Engelli Milli Takımı, şampiyonanın ikinci gününde 1 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 12 madalya kazandı. Madalya kazanan milli halterciler şöyle: - Bircan Şimşek 82,5 kg Bench press 2. Powerlifting 3. - Nur Sultan Uzuğ 48 kg Bench press 3. Powerlifting 2. Junior 2. - Döndü Kanat 56 kg Bench press 2. Powerlifting 2. - Gülistan Özdemir 67,5 kg Bench press 3. Powerlifting 2. - Ömer Galip Kesim 75 kg Bench press 2. Powerlifting 2. Master 1.
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Görme Engelli Milli Takım’dan büyük başarı
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