Konservatuvarda mobbing mücadelesi

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P.İ.Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı'ndan Hacettepe Üniversitesi'ne davet edilen ve 5yıldır Türkiye'de öğretim görevlisi olarak çalışan Viktor, kurumda kendisine mobbing uygulanması nedeniyle soruşturma açtı. Viktor Skorokirzha, Türkiye'ye orkestrada kontrabas sanatçısı olarak geldi. 2 yıl boyunca kendisine oda verilmediğini, öğrencilere okul koridorunda ders anlatmak zorunda kaldığını iddia etmişti. SABAH Ankara'nın 'Rusya'dan çağırıp ortada bıraktılar' başlıklı haberi üzerine hocaya oda tahsis edildi. Bir süre şartları düzeltilen hocaya mobingler devam etti, ayrıca vaat edilen ücretler de verilmedi. Yaşadığı mobbingler yüzünden aile huzuru da bozulan Victor eşinden boşandı, okul yönetimin sözleşmeyi uzatmamak istediğini ifade eden hoca, "Bana ilk sundukları çalışma şartlarımı yerine getirsinler" dedi. Okula davet edildiğinde kadrolu olarak işe alındığını fakat 31 Aralık 2018'de sözleşmen doldu diyerek işten çıkarıldığını aktaran Viktor okula yeni bir dava açarak işine geri döndü mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tam işime kavuştum derken yine uzatmama kararı çıktı diyen Viktor, "Yürütmeyi durdurma kararına rağmen okul yönetimi bu kararı uygulamamak için direndi. Mecbur kaldılar ve işime geri döndüm ama 23 Ekim'de yine sözleşmeyi uzatmama kararı almışlar bunun için yeniden iptal davası açtım. Davalarla ve bunlarla uğraşmaktan yoruldum ben sadece bana vaat edilen haklarımı istiyorum" dedi.10 Nisan'da yürütmeyi durdurma kararı çıkan Viktor işine geri döndüğünü fakat bu süre içinde aile düzenin bozulduğunu ve eşinden ayrıldığını söyledi. Kendisinin yerine başka birinin işe alındığını da belirten Viktor, "Mobbing çok kötü bir şey sağlığı aileyi her şeyi etkiliyor. Maddi durumum bozuldu eşimden ayrılmak zorunda kaldım, ülkede kaçak durumuna düştüm, çok kötü zamanlar geçirdim. Mahkeme kararıyla işime kavuştum ama bana ne bir sınıf ne de görev verdiler. Daha önce öğretim elemanıydım şimdi bir görev tanımım yok. Ben üniversitede tekrar öğrencilerime ders vermek istiyorum. Dava süresinde benim yerime başkası işe alınmış bunlar bilinçli yapılan hareketler. Adalet yine yerini bulacak buna inanıyorum" diye konuştu.