Mamak Belediyesi’nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

MamakBelediyesi'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen programla kutlandı. Kutlama programına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, önceki dönem meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Mamak ailesiyle olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Köse, "Belediyemizin kuruluşunun üzerinden tam 36 yıl geçti. Yeni yaşımız bütün Mamak ailesine, bizlere verdikleri destekle ilçemizi bu günlere taşımamızı sağlayan bütün Mamaklı hemşehrilerime kutlu olsun. Sizin fedakârca çalışmalarınızla bugünlere geldik. İnanıyorum ki, birlikte nice yıllara, daha çok çalışarak, değerlerimizden ve hizmetlerimizden taviz vermeden ulaşacağız" dedi.