Milli mücadelenin kadın kahramanları “Anadolu” oyunuyla hatırlandı

lli

BUGÜN NELER OLDU

Mimücadele kadınları ile günümüz kadın cinayetlerinin anlatıldığı "Anadolu" isimli tiyatro oyununu izlemeye gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yiğit analara, yiğit kahramanlara selam olsun, hepsini saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Yiğitlere sahip olmayan milletler yok olurlar. Cefakar ve fedakar analar savaştan sonra da ülkemizin inşasında rol aldılar. Milli mücadelenin kadın kahramanlarını unutmuyoruz" dedi. Tiyatro oyunun ismini de atıf yapan Altınok sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası Anadolu, yani analarla dolu. Yiğit analara, yiğit kahramanlara selam olsun, hepsini saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Yiğitlere sahip olmayan milletler yok olurlar. Cefakar ve fedakar analar savaştan sonra da ülkemizin inşasında rol aldılar. Milli mücadelenin kadın kahramanlarını unutmuyoruz, tüm yiğitlere selam olsun. Devletimizi kuranlara şükran duymalıyız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'ndan aldığı ödülü şehit çocuklarına veriyor. Büyük şairin dediği gibi 'Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.'