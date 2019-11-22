Ara tatilde öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

BUGÜN NELER OLDU

tatile giren öğrenciler için depremve yangın tatbikatı düzenlendi.Öğrencilere, deprem ve yangın anındanasıl hareket etmeleri uygulamalıgösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nınTürkiye genelinde düzenlediği 180'eyakın etkinlik sayesinde 18-22 Kasımtarihlerinde ara tatil öğrenciler açısındandolu geçti. Ankara İl Milli EğitimMüdürlüğü'nün düzenlediği etkinliklerarasındaki deprem ve yangın tatbikatındailginç görüntüler oluştu.Çankaya Gençlik Merkezi'ndekitatbikatta öğrencilere depremve yangın anında nasıl hareketetmeleri gerektiği anlatıldı.Ankara BüyükşehirBelediyesi İtfaiye AmiriNurettin Ayvaz, yangınınçıkış yolları, yangınanında yapılacaklar,yangına müdahaleetme yöntemlerive yangın söndürmetüpünün kullanımıhakkında genel bilgiverdi. Ayvaz, dahasonra yakılan ateşiyangın söndürmetüpüyle söndürdüktensonra, gönüllüöğrencilere yangınsöndürme tüpünüvererek yangına nasılmüdahale edecekleriniöğretti.