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Ara tatilde öğrencilere ve tatbikatı

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Ara tatilde öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı
ARA tatile giren öğrenciler için deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl hareket etmeleri uygulamalı gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği 180'e yakın etkinlik sayesinde 18-22 Kasım tarihlerinde ara tatil öğrenciler açısından dolu geçti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler arasındaki deprem ve yangın tatbikatında ilginç görüntüler oluştu. Çankaya Gençlik Merkezi'ndeki tatbikatta öğrencilere deprem ve yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Nurettin Ayvaz, yangının çıkış yolları, yangın anında yapılacaklar, yangına müdahale etme yöntemleri ve yangın söndürme tüpünün kullanımı hakkında genel bilgi verdi. Ayvaz, daha sonra yakılan ateşi yangın söndürme tüpüyle söndürdükten sonra, gönüllü öğrencilere yangın söndürme tüpünü vererek yangına nasıl müdahale edeceklerini öğretti.
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Ara tatilde öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı
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