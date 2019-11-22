Ara tatilde öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

ARA
tatile giren öğrenciler için deprem
ve yangın tatbikatı düzenlendi.
Öğrencilere, deprem ve yangın anında
nasıl hareket etmeleri uygulamalı
gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın
Türkiye genelinde düzenlediği 180'e
yakın etkinlik sayesinde 18-22 Kasım
tarihlerinde ara tatil öğrenciler açısından
dolu geçti. Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler
arasındaki deprem ve yangın tatbikatında
ilginç görüntüler oluştu.
Çankaya Gençlik Merkezi'ndeki
tatbikatta öğrencilere deprem
ve yangın anında nasıl hareket
etmeleri gerektiği anlatıldı.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Amiri
Nurettin Ayvaz, yangının
çıkış yolları, yangın
anında yapılacaklar,
yangına müdahale
etme yöntemleri
ve yangın söndürme
tüpünün kullanımı
hakkında genel bilgi
verdi. Ayvaz, daha
sonra yakılan ateşi
yangın söndürme
tüpüyle söndürdükten
sonra, gönüllü
öğrencilere yangın
söndürme tüpünü
vererek yangına nasıl
müdahale edeceklerini
öğretti.