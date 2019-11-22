Aracınızın bakımını yaptırdınız mı?

ANKARA Oto Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, kış aylarında kazaları azaltmak ve daha güvenli yolculuk yapılmasını sağlayan kış lastiklerinin bir an önce takılması gerektiğinin altını çizdi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçların kışlık bakımı önem arz ediyor. Araçların bakımlarını yaptırmak soğuk iklim şartları içerisinde güvenli ulaşımı kolaylaştırıyor, yaşanabilecek arızaların önüne geçiyor. Arslanoğlu, "Ankara'da 2 milyon araç var. Hava ve iklim şartları nedeniyle hem kar hem ayaz oluyor. Önceki yıllarda karın çok fazla yağması nedeni ile zincir kullanımı ağırlıktaydı. Kar artık kış aylarında fazla yağmıyor. Yağdığı zaman da buzlanma oluyor. Bunun için kış lastiği kullanmak zorunlu" dedi. Arslanoğlu şu uyarılarda bulundu:

HEM ARACINIZA HEM CEBİNİZE

Hava -7 derecenin altına düştüğü zaman sabah ve gece gizli buzlanmalar oluyor. Kış lastiğinin kauçuğu farklı olduğu için kullanımı önem arz ediyor. Diğer lastikler bu havalarda kış lastiğine oranla daha fazla kayıyor. Herhangi fren yapılması durumunda durmuyor. Araç buzlanma da her türlü kayar ama bir normal lastiğe göre kayma seviyesi daha düşük. Bunun yanında gizli buzlanma özellikle akşam saatlerinde ve sabaha karşı olur. Nemli olan ve güneş görmeyen bölgelerde gizli buzlanma olur. Sürücülerimizin yollardaki uyarı levhalarına mutlaka dikkat etmeleri lazım.

YOĞUNLUĞA KALMAYIN



Genelde bizim müşterilerimiz kar yağdıktan sonra kış lastiği taktırıyorlar. Sonra yoğunluk oluyor. Bu yoğunluğa kalmamak için kasımın ortasından itibaren kış lastiklerini taktırabilirler. Hava eğer eksi 10 derecenin altındaysa eksi 25 derece 30 dereceye kadar antifrizleri değiştirmesi lazım. Eğer antifriz kullanılmazsa araçlarda donmaya sebebiyet veriyor. Motor arızasına kadar büyük hasarlar açabiliyor.



KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Dişlerin ölçüsü en az 4 mm olması lazım.

Alınan lastiklerin aynı ayara ve kaliteye sahip olmalı. Aksi takdirde sağa-sola çekme durumları yaşanacağı için bu tür tekerlerle uzun yola gidilmemesi gereken bir risk.

Lastik arabaya takılmadan önce balans ayarları yapılmalıdır.

Bir lastiğin raf ömrü 6 yıl ama kullanım süresi yapacağı kilo metreye bağlıdır. 50 bin kilometreden sonra lastik değiştirilmelidir