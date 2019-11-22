Başkan Ercan çocuklarla çocuk oldu

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ara tatilde öğrencilere birbirinden farklı etkinliklere katılma imkânı sunuyor. Öğrenciler geleneksel el sanatlarından zekâ oyunlarına kadar çeşitli aktivitelerle tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Zeytindalı Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan miniklerle tek tek ilgilendi, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrenciler seramikle çeşitli eşyalar yapma fırsatı buldu. Geleneksel el sanatlarımızdan ebru sanatını öğrenme ve deneme fırsatı bulan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Rengârenk ipliklerle bileklik ören öğrenciler, satranç oynayarak tatilin keyfini çıkardı. Filografi yani çivi sanatı ile çeşitli tablolar yapan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Dikiş nakışla el emeği ürünler yapan öğrenciler, robotik kodlama eğitimi aldı. Sincan Belediyesi, ara tatilde öğrencilere tiyatro ve sinema izleme fırsatı da sunuyor. Düzenlenen yarışmalara katılarak sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulan öğrencilere çeşitli yiyecekler ikram ediliyor. Tüm bu etkinliklere katılım ise ücretsiz.