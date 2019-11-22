Bir okul dolusu gözü var

GÖZ tansiyonu nedeniyle ilköğretim yıllarında iki gözünü kaybeden Mehmet Fırat, yıllar sonra öğretmen olarak atandığı aynı okuldu öğrencilerinin yolunu aydınlatıyor. Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda okurken, 6'ncı sınıfta sol, 8'inci sınıfta ise sağ gözünü kaybeden Fırat, ailesinin desteğiyle önündeki zorlukları aşarak hayata tutundu. Fırat, onur derecesi ile mezun olduğu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün ardından, gözlerini kaybettiği okuluna öğretmen olarak atandı. Öğrencilerine ders anlatırken engelinden dolayı tahtaya coğrafi çizimler yapmakta zorlanan Fırat, çocukluk çağında oynadığı oyuncakları kullanarak yaptığı şekillerle sorunların üstesinden geliyor. Teneffüslerde bile okul bahçesinde öğrencileriyle vakit geçiren Fırat, tatil günlerinde çeşitli sanat dallarıyla ilgileniyor.

'SİZ BENİM İÇİN ÜZÜLMEYİN'

Annesinin kitaptaki notlardan ayrı ayrı yaptığı ses kaydını dinleyerek lise hayatını teşekkür ve takdirlerle tamamladığını dile getiren Fırat, sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencilerime şunu tembih ediyorum, 'Öğretmeniniz görmüyor diye kesinlikle üzülmeyin, çünkü benim gören gözlerim sizlersiniz.' Benim yüzlerce gören gözüm var. Bir okul dolusu göze sahibim"