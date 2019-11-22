Çubuk’ta otomobil devrildi

BUGÜN NELER OLDU

devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızılöz Mahallesi mevkisinde Sami Karabiber'in (39) kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Karabiber ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabiber müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karabiber'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.