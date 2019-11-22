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Emekliler doğa yürüyüşünde

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Emekliler doğa yürüyüşünde
EMEKLILERIN sosyo - kültürel hayatlarına yönelik renkli etkinlikler düzenleyen Keçiören Belediyesi Emekliler Platformunun düzenlediği doğa yürüyüşü ile emekliler hareketli yaşama teşvik edilirken, Bolu Gerede'ye bağlı Cankurtaran mevkiinde gerçekleşen yürüyüş öncesi fiziksel egzersizler de yapıldı. Doğa ile buluşan emekliler bir yanda bir arada olmanın tadını çıkarırken diğer yandan zengin oksijen kaynağı ve doğal güzelliklerin büyülediği, olağanüstü bir atmosfere sahip ormanlık alanda yürümenin keyfine vardılar. Temiz havanın tadını çıkaran emekliler, doğa yürüyüşlerinin belirli periyotlarda tekrarlanması talebinde bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Onların hayatlarına küçük dokunuşlar yapmaya; emeklilerimizin emeklilik sonrası süreçte yalnızlık ve boşluk yaşamalarını engellemek için çeşitli projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.
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Emekliler doğa yürüyüşünde
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